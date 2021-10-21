За розмірами та комфортом це авто не поступається Toyota Camry, а за ціною – значно дешевше.

Але цей седан не дуже популярний у нас. Чому – досліджують експерти SRT.

У Nissan Teana 2008 року розміри майже такі ж, а колісна база – аналогічна Toyota Camry 50. Окрім того, у Ніссана є версії з повним приводом, але є один великий недолік – наявність варіатора.

Силові агрегати у Nissan Teana відомі та дуже надійні. Це бензиновий 3,5-літровий шестициліндровий двигун VQ35DE, який випускається з 2000 року та має потужність до 250 - 300 к.с. Він дуже надійний – ресурс до 400 тисяч. Також були 2,5-літрові двигуни – шести (182 к.с.) та чотирициліндровий (167 к.с.). З ними встановлюють різні варіатори. Цей агрегат не слід боятись - варіатор служить довго, якщо на ньому їздити не швидко, не штурмувати бездоріжжя, взимку трохи прогрівати, а також вчасно міняти оливу.

Також цікаво огляд вживаної Toyota Camry

Салон мінімалістичний, але матеріали якісні. Шумоізоляції недостатньо на високих швидкостях. Місця в салоні достатньо як спереду, так і на другому ряду. У пасажира переднього ряду є оттоманка, яка дозволяє тримати ноги витягнутими. А в підлокітнику заднього ряду – цілий пульт керування підігрівом, кліматом та аудіосистемою. Є монітор, його керування нагадує Infiniti.

Під час руху автомобіль дуже схожий на свого конкурента. В нього м'яка підвіска, водночас на крейсерських 120-130 км на годину авто дуже добре тримається за дорогу. При цьому 3-літровий двигун розганяє його до сотні за 7,1 секунди.

Головна перевага Nissan Teana перед більш популярною Toyota Camry – менша ціна. В Україні її можна купити на 3-5 тисяч доларів дешевше, аніж Тойоту. Тому для тих, кому потрібен комфорт та не потрібна саме Тойота – Nissan Teana буде добрим вибором.

Більше про Nissan Teana – в огляді SRT: