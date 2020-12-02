Цей автомобіль ніколи не стане легендарним, однак він вірою і правдою служить своїм власникам.

Mitsubishi Lancer IХ почав випускатись в Японії з 2000 року, однак в Європі з'явився через три роки. Він мав бензинові двигуни 1,3, 1,6 та 2,0 літри – досить надійні та витривалі. Однак з віком у них теж виникають проблеми. Наприклад, коли двигун 1,6 л починає споживати оливу, то заміною поршневих кілець тут не обійтись – треба робити капітальний ремонт двигуна. Він коштує $1000, але цієї процедури вистачає на 200 000 км. Коробки передач також дуже надійна.

Кузов зазвичай не іржавіє, якщо він раніше не побував в ДТП.

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В салоні все просто, шумоізоляція недостатня. Але крісла зручні, спина на далеких відстанях не болить. Деколи ламається привод "пічки".

Вартість "дев'ятого" Mitsubishi Lancer – від 4 до 9 тисяч доларів, а машину в нормальному стані можна придбати за 5-7 тисяч доларів.

Більше про дешевий Mitsubishi Lancer – у відео: