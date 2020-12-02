Этот автомобиль никогда не станет легендарным, однако он верой и правдой служит своим владельцам.

Mitsubishi Lancer ІХ начал выпускаться в Японии с 2000 года, однако в Европе появился спустя три года. Он имел бензиновые двигатели 1,3, 1,6 и 2,0 литра – достаточно надежные и выносливые. Однако с возрастом у них тоже возникают проблемы. Например, когда двигатель 1,6 л начинает потреблять масло, то заменой поршневых колец здесь не обойтись – надо делать капитальный ремонт двигателя. Он стоит $1000, но этой процедуры хватает на 200 000 км. Коробка передач также очень надежна.

Кузов обычно не ржавеет, если он раньше не побывал в ДТП.

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В салоне все просто, шумоизоляция недостаточная. Но кресла удобные, спина на дальних расстояниях не болит. Порой ломается привод "печки".

Стоимость "девятого" Mitsubishi Lancer – от 4 до 9 тысяч долларов, а машину в нормальном состоянии можно приобрести за 5-7 тысяч долларов.

Больше о дешевом Mitsubishi Lancer – в видео: