Автомобіль дешевий та свіжий, однак є нюанси по кузову.

Бренд Emgrand у китайського Geely ввжається елітним, тож автомобілі ці кращої якості та у кращому виконанні, ніж звичайні "Джилі".

Зараз Geely Emgrand 7 можна купити в Україні від 5 до 7 тисяч доларів. Це при тому, що їх випускали з 2011 до 2016 року, тож найстаршій може бути максимум 9 років. В таких авто нерідко невеликий пробіг, наприклад у цієї – всього 117 тисяч км.

Автомобіль випускався в кузові седан і хетчбек, причому багажники в них величезні – в седані, наприклад – цілих 680 літрів. В хетчбеку треба обережно зачиняти задні дверцята – скло на морозі може розсипатися. Седан ззаду схожий на Mercedes-Benz S-класу.

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В Geely Emgrand 7 встановлювались два бензинові мотори – об'ємом 1,5 та 1,8 літрів, особливих проблем вони не мають. Також два види КП – 5-ступенева механіка (теж безпроблемна) та варіатор (його бояться, але про проблеми також невідомо). Слабший двигун зовсім " не їде", а 1,8 досить прийомистий на початку, хоча на високих обертах вже не так активно розганяється. Так й витрата пального – 10-11 літрів у місті – не мала.

В салоні – шкірозамінник, який трохи потріскався, електроприводи сидінь, кермо регулюється, навіть є люк з електроприводом! Місця вдосталь, як спереду, так і на другому ряду. Торпедо м'яке, а от пластик вже втратив свою "свіжість".

Цікаво, що тут є повний набір подушок безпеки, а новим це авто отримало 4 зірки в краш-тестах EuroNCAP! Втім, є і недоліки. Головний – кузов швидко іржавіє. Навіть на цьому авто 2013 року вже є сліди корозії. А трапляються машини, в яких колісні арки повністю з'їдені іржею. Пластикові деталі швидко вигорають, гумові деталі також неякісні.

Більше інформації – у відео (18+):

Нагадаємо, що Geely зараз випускається в Білорусі.