Автомобиль дешевый и свежий, однако есть нюансы по кузову.

Бренд Emgrand у китайского Geely считается элитным, поэтому автомобили эти лучшего качества и в лучшем исполнении, чем обычные "Джили".

Сейчас Geely Emgrand 7 можно купить в Украине от 5 до 7 тысяч долларов. Это при том, что их выпускали с 2011 по 2016 год, поэтому самой старшей может быть максимум 9 лет. В таких авто нередко небольшой пробег, например у этой – всего 117 тысяч км.

Автомобиль выпускался в кузове седан и хэтчбек, причем багажники у них огромные – в седане, например – целых 680 литров. В хэтчбеке надо осторожно закрывать заднюю дверцу – стекло на морозе может рассыпаться. Седан сзади похож на Mercedes-Benz S-класса.

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В Geely Emgrand 7 устанавливались два бензиновых мотора – объемом 1,5 и 1,8 литров, особых проблем они не имеют. Также два вида КП – 5-ступенчатая механика (тоже беспроблемная) и вариатор (его боятся, но о проблемах тоже неизвестно). Более слабый двигатель совсем "не едет", а 1,8 достаточно приемистый в начале, хотя на высоких оборотах уже не так активно разгоняется. Да и расход топлива – 10-11 литров в городе – не малый.

В салоне – кожзаменитель, который немного потрескался, электроприводы сидений, руль регулируется, даже есть люк с электроприводом! Места вдоволь, как спереди, так и на втором ряду. Торпедо мягкое, а вот пластик уже потерял свою "свежесть".

Интересно, что здесь есть полный набор подушек безопасности, а новым это авто получило 4 звезды в краш-тестах EuroNCAP! Впрочем, есть и недостатки. Главный – кузов быстро ржавеет. Даже на этом авто 2013 года уже есть следы коррозии. А попадаются машины, в которых колесные арки полностью съедены ржавчиной. Пластиковые детали быстро выгорают, резиновые детали также некачественные.

Больше информации – в видео (18+):

Напомним, что Geely сейчас выпускается в Беларуси.