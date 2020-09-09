На уже существующем предприятии стартует производство двух моделей Geely

На белорусском предприятии “БелДжи” организовывают сборку двух новых моделей Geely: хэтчбека GS и кросс-купе FY11, переименованного в Tugella. Об этом сообщает портал “Китайские автомобили” со ссылкой на базу Госкомитета по стандартизации Республики Беларусь.

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Из документов, опубликованных ведомством, следует, что на “БелДжи” наладят “серийный выпуск” Geely FY11/Tugella и GS, причем тираж ограничен 100 экземплярами каждой модели. Однако журналисты отмечают, что аналогичный лимит был прописан и в документах на другие модели, хотя по факту завод выпускает значительно больше машин.

По габаритам Geely GS можно сравнить с Kia Rio X-Line. Они комплектуются мотором 1,8 литра мощностью 133 лошадиных силы в паре с шестиступенчатой “механикой” или “роботом”.

FY11/Tugella в Беларуси пока не представлена, однако продажи должны начаться уже в этом году. Кросс-купе предложат с двухлитровым мотором в двух вариантах форсирования – 199 и 237 лошадиных сил. Пару ему составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач, привод – передний или полный.

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