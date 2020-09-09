На вже існуючому підприємстві стартує виробництво двох моделей Geely

На білоруському підприємстві «БелДжі» організовують збірку двох нових моделей Geely: хетчбека GS і крос-купе FY11, перейменованого в Tugella. Про це повідомляє портал «Китайські автомобілі» з посиланням на базу Держкомітету по стандартизації Республіки Білорусь.

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З документів, опублікованих відомством, випливає, що на «БелДжі» налагодять «серійний випуск» Geely FY11 / Tugella і GS, причому тираж обмежений 100 екземплярами кожної моделі. Однак журналісти відзначають, що аналогічний ліміт був прописаний і в документах на інші моделі, хоча по факту завод випускає значно більше машин.

За габаритами Geely GS можна порівняти з Kia Rio X-Line. Вони комплектуються мотором 1,8 літра потужністю 133 кінських сили в парі з шестиступінчастою "механікою" або "роботом".

FY11 / Tugella в Білорусі поки не представлена, проте продажі повинні початися вже в цьому році. Крос-купе запропонують з дволітровим мотором в двох варіантах форсування - 199 і 237 кінських сил. Пару йому складе восьмідіапазонна автоматична коробка передач, привід - передній або повний.

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