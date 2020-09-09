Це дивне творіння, схоже на дитячу роботу з пластиліну, продається за цілком "дорослі" гроші.

У Мережі з’явилось оголошення про продаж дуже незвичайного автомобіля, що на вигляд нагадує болід Формула 1 Ferrari. Він був народжений у Запоріжжі й раніше називався “вухастим”.

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Під незграбним і непропорційним склопластиковим кузовом цього “боліда” ховаються оригінальні вузли й агрегати ЗАЗ 968. Ззаду встановлений стандартний 42-сильний мотор “Запорожця”, тож реактивну динаміку та високий звук роботи двигуна власнику доведеться лише уявляти.

Фото: саморобний автомобіль на основі ЗАЗ 968 / ТопЖир

Хоча вигляд та характеристики цього гаражного творіння далекі від того, аби справляти враження, дещо у ньому справді приголомшує. Це ціна, яку продавець запитує за свій “FRAARI 1” – 12 500 доларів.

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