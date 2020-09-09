Это странное творение, похожее на детскую работу из пластилина, продается за вполне "взрослые" деньги.

В сети появилось объявление о продаже очень необычного автомобиля, с виду напоминающего болид Формула-1 Ferrari. Он был рожден в Запорожье и раньше назывался "ушастым".

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Под неуклюжим и непропорциональным стеклопластиковым кузовом этого "болида" прячутся оригинальные узлы и агрегаты ЗАЗ 968. Сзади установлен стандартный 42-сильный мотор "Запорожца", поэтому реактивную динамику и высокий звук работы двигателя владельцу придется только представлять.

Фото: самодельный автомобиль на основе ЗАЗ 968 / ТопЖир

Хотя вид и характеристики этого гаражного творения далеки от того, чтобы производить впечатление, кое-что в нем действительно потрясает. Это цена, которую продавец запрашивает за свой “FRAARI 1”, – 12 500 долларов.

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