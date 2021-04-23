Компанія Ferrari поділилася першою інформацією про свою найближчу прем'єру, яка призначена на 5 травня.

Це буде особлива спецверсія переднемоторного суперкара Ferrari 812 Superfast, однак обсяг доробок заявлений досить серйозний, тому у машини буде власна назва. Поки можна помилуватися першими зображеннями, та й деякі подробиці вже відомі.

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Наприклад, атмосферник V12 об'ємом 6,5 л форсований з стандартних 800 сил до 830 к.с., які досягаються при 9500 об / хв. У мотора з'явилися нові фазокрутилки, нова випускна система і ряд інших компонентів. Удосконалено повнокероване шасі: заявлена нова система незалежного повороту всіх чотирьох коліс! Електронний асистент управління антипробуксовочної системи SSC (Side Slip Control) доопрацьований до версії 7.0, тоді як базове купе Superfast має п'яту версію.

Велика робота проведена і з аеродинамікою. Машині не просто підкоригували обвіс, але також змінили багато зовнішніх панелей кузова. На капоті з'явилася вглепластикова поперечна вставка, а замість заднього скла тепер алюмінієвий обтічник, на якому закріплені спеціальні накладки, що оптимізують повітряний потік. Вуглепластик також широко використаний в салоні для зниження загальної маси машини. Решта подробиць будуть оприлюднені пізніше.