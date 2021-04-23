Компания Ferrari поделилась первой информацией о своей ближайшей премьере, которая назначена на 5 мая.

Это будет особая спецверсия переднемоторного суперкара Ferrari 812 Superfast, однако объем доработок заявлен довольно серьезный, поэтому у машины будет собственное название. Пока можно полюбоваться первыми изображениями, и некоторые подробности уже известны.

Читайте также: Владелец новенького Ferrari 812 Superfast утопил суперкар в озере через несколько часов после покупки

Например, атмосферник V12 объемом 6,5 л форсирован со стандартных 800 сил до 830 л.с., которые достигаются при 9500 об/мин. У мотора появились новые фазовращатели, новая выпускная система и ряд других компонентов. Усовершенствовано полноуправляемое шасси: заявлена новая система независимого поворота всех четырех колес! Электронный ассистент управления антипробуксовочной системы SSC (Side Slip Control) доработан до версии 7.0, тогда как базовое купе Superfast имеет пятую версию.

Большая работа проведена и с аэродинамикой. Машине не просто подкорректировали обвес, но также изменили много внешних панелей кузова. На капоте появилась углепластиковая поперечная вставка, а вместо заднего стекла теперь алюминиевый обтекатель, на котором закреплены специальные накладки, оптимизирующие воздушный поток. Углепластик также широко использован в салоне для снижения общей массы машины. Остальные подробности будут обнародованы позже.