Новий Santa Fe більший і привабливіший, ніж попередня модель, зі стандартними сидіннями третього ряду. Проте і ціна буде вищою.

Hyundai значно змінив свій кросовер Santa Fe до 2024 року. Він має новий дизайн, більше технологій і стандартні сидіння третього ряду. Але оновлення коштує дорого. Santa Fe 2024 року тепер коштує на 5000 доларів дорожче, ніж раніше.

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На ринку США версія SE початкового рівня коштуватиме від 35 345 доларів США. Santa Fe SE 2023 року коштував 30 085 доларів, але він був меншим і не мав трьох рядів сидінь. Найпопулярнішою пропозицією 2024 року є повнопривідний гібрид Calligraphy, початкова ціна якого становить приголомшливі 50 195 доларів.

На відміну від 2,5-літрового чотирициліндрового двигуна, гібридна модель Santa Fe не отримає різкого підвищення ціни. Гібрид SEL з переднім приводом коштує 38 345 доларів США на 2024 рік, що всього на 800 доларів більше, ніж попередня модель.

2,5-літровий двигун Santa Fe створює 277 кінських сил. Він працює в парі з восьмиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням і може розганятися до 62 миль/год за 8,0 секунд. Інший варіант – це менша 1,6-літрова гібридна установка з турбонаддувом, яка забезпечує загальну потужність 231 к.с. і працює в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Santa Fe також збільшується у всіх напрямках порівняно з попередньою версією, звільняючи місце для сидінь третього ряду та збільшуючи простір для ніг. Автовиробник загорнув новий кросовер у вертикальний і квадратний дизайн, який став довшим, вищим і ширшим, ніж раніше. Він може вмістити до семи пасажирів.

Всередині Hyundai встановив свій панорамний вигнутий дисплей, який об’єднує 12,3-дюймовий дисплей водія та екран інформаційно-розважальної системи в одну гігантську частину. Фізичні кнопки під вентиляційними отворами розташовані над просторим кубиком для мобільного телефону з подвійними панелями для бездротової зарядки та місцем для зберігання під консоллю.

Hyundai Santa Fe 2024 року випуску з 2,5-літровим двигуном вже надходить до дилерів. Гібрид повинен з’явитись цієї весни.