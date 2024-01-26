Новый Santa Fe больше и привлекательнее, чем предыдущая модель, со стандартными сиденьями третьего ряда. Однако и цена будет выше.

Hyundai значительно изменил свой кроссовер Santa Fe к 2024 году. Он имеет новый дизайн, больше технологий и стандартные сиденья третьего ряда. Но обновление стоит дорого. Santa Fe 2024 года теперь стоит на 5000 долларов дороже, чем раньше.

Читайте также: Hyundai Santa Fe 2024 представлен официально на фото и видео

На рынке США версия SE начального уровня будет стоить от 35345 долларов США. Santa Fe SE 2023 года стоил 30 085 долларов, но он был меньше и не имел трех рядов сидений. Самым популярным предложением 2024 является полноприводный гибрид Calligraphy, начальная цена которого составляет 50 195 долларов.

В отличие от 2, 5-литрового четырехцилиндрового двигателя, гибридная модель Santa Fe не получит резкого повышения цены. Гибрид SEL с передним приводом стоит 38 345 долларов США, что всего на 800 долларов больше, чем предыдущая модель.

2, 5-литровый двигатель Santa Fe выдает 277 лошадиных сил. Он работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и может разгоняться до сотни за 8 секунд. Другой вариант это1, 6-литровая гибридная установка с турбонаддувом, которая обеспечивает общую мощность 231 л. и работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Santa Fe также увеличивается по всем направлениям по сравнению с предыдущей версией, освобождая место для сидений третьего ряда и увеличивая пространство для ног. Автопроизводитель завернул новый кроссовер в вертикальный и квадратный дизайн, который стал длиннее, выше и шире, чем раньше. Он может вместить до семи пассажиров.

Внутри Hyundai установил свой изогнутый панорамный дисплей, который объединяет 12,3-дюймовый водительский дисплей и экран информационно-развлекательной системы в одну гигантскую часть. Физические кнопки под вентиляционными отверстиями расположены над просторным боксом для мобильного телефона с двойными панелями для беспроводной зарядки и местом для хранения под консолью.

Hyundai Santa Fe 2024 года выпуска с 2,5-литровым двигателем уже поступает к дилерам. Гибрид должен появиться этой весной.