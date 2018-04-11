Вже у квітні в офіційній дилерській мережі Kia в Україні стартують продажі компактної новинки – Kia Picanto третього покоління.

Автомобіль, створений на новій платформі, буде представлений у нашій країні з двома бензиновими моторами на вибір: літровим 67-сильним і двигуном з робочим об'ємом 1,2 літра і потужністю 85 к.с. Трансмісія у всіх версіях виключно автоматична.

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Стартовою для України є версія Business (Бізнес) за $ 14 600. До списку оснащення входять електронні системи стабілізації і утримання авто під час старту на схилі, кондиціонер, електропривід дзеркал, обігрів керма і передніх сидінь, круїз-контроль, задній парктронік. Мультимедійна система стартової версії включає 4 динаміка, можливість відтворювати музику з зовнішніх носіїв завдяки роз'ємам AUX і USB.

На сходинку вище стоїть Picanto у виконанні Prestige (Престиж), що поставляється виключно з двигуном 1.2. Покупці цієї версії отримають 7 подушок безпеки (включаючи подушку для захисту колін водія), Bluetooth Hands Free з голосовим управлінням, бесключовий доступ у салон і запуск двигуна з кнопки, комбіновану оббивку сидінь (тканина + шкіра), а також можливість замовити один зі спеціальних пакетів для інтер'єру (червоний, синій або коричневий). Хетчбек також оснащується проекційними фарами головного світла, світлодіодними денними ходовими вогнями і повністю світлодіодною задньою оптикою. Вартість цієї версії буде оголошена пізніше.

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