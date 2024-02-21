Прайс на новий Toyota Land Cruiser 2024 року стартує від 57 445 доларів.

Коли Land Cruiser 2024 року дебютував, Toyota повідомила нам, що його ціна стартуватиме в середньому діапазоні 50 000 доларів. Тепер ми знаємо точну цифру. Ціна останньої версії шановного позашляховика починається з 57 445 доларів. Поставки почнуться навесні.

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При ціні 57 445 доларів Land Cruiser 2024 року набагато дешевший за базову ціну моделі 2021 року в 85 665 доларів. Однак ці два позашляховики дуже різні. Попередній повнорозмірний Land Cruiser містив до восьми пасажирів проти п’яти пасажирів у новій версії.

Хоча ціна була приблизно такою, як ми очікували на Land Cruiser 2024 року, прогноз Toyota щодо економії палива став набагато кращим. Toyota обіцяє змішану витрату палива нового Land Cruiser на рівні 8.7 літрів на сотню. Це величезне покращення порівняно з попереднім поколінням позашляховика, який мав витрату 16.8 літрів на 100 км.

Покупці можуть вибрати сім кольорів кузова для свого нового Land Cruiser. Це Ice Cap, Wind Chill Pearl, Underground, Black, Meteor Shower, Trail Dust і Heritage Blue. Останні два відтінки поєднуються з дахом Grayscape, щоб надати їм двоколірний вигляд.

Land Cruiser 2024 року доступний виключно з 2,4-літровим чотирициліндровим двигуном з гібридним приводом і турбонаддувом, який видає 326 кінських сил. Він підключається до восьмиступінчастої автоматичної коробки передач і стандартного центрального та заднього блокувальних диференціалів.

Середня комплектація має систему від’єднання переднього стабілізатора, яка покращує шарнірне з’єднання коліс під час руху по бездоріжжю по пересіченій місцевості. Він також має Multi-Terrain Select з настройками Mud, Dirt і Sand для повного приводу.

Перше видання First Edition обмежено 5000 одиницями, які Toyota планує виготовити протягом перших двох місяців виробництва Land Cruiser. У комплект входить передній захист, багажник на даху, 18-дюймові диски з всесезонною гумою, бризковики та шкіряні сидіння з підігрівом і вентиляцією.