Прайс на новый Toyota Land Cruiser 2024 года стартует от 57 445 долларов.

Когда Land Cruiser 2024 года дебютировал, Toyota сообщила нам, что его цена будет стартовать в среднем диапазоне 50 000 долларов. Теперь мы знаем точную цифру. Цена последней версии уважаемого внедорожника начинается с 57 445 долларов. Поставки начнутся весной.

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При цене 57 445 долларов Land Cruiser 2024 года намного дешевле базовой цены модели 2021 года в 85 665 долларов. Однако эти два внедорожника очень разные. Предыдущий полноразмерный Land Cruiser вмещал до восьми пассажиров против пяти пассажиров в новой версии.

Хотя цена была примерно такой, как мы ожидали Land Cruiser 2024 года, прогноз Toyota по экономии топлива стал намного лучше. Toyota обещает смешанный расход топлива нового Land Cruiser на уровне 8.7 литров на сотню. Это огромное улучшение по сравнению с предыдущим поколением внедорожника, который имел расход 16.8 литров на 100 км.

Покупатели могут выбрать семь цветов кузова для своего нового Land Cruiser. Это Ice Cap, Wind Chill Pearl, Underground, Black, Meteor Shower, Trail Dust и Heritage Blue. Последние два оттенка сочетаются с крышей Grayscape, чтобы придать им двухцветный вид.

Land Cruiser 2024 года доступен исключительно с 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с гибридным приводом и турбонаддувом, который выдает 326 лошадиных сил. Он подключается к восьмиступенчатой автоматической коробке передач и стандартному центральному и заднему блокировочным дифференциалам.

Средняя комплектация имеет систему отсоединения переднего стабилизатора, которая улучшает шарнирное соединение колес во время движения по бездорожью по пересеченной местности. Он также имеет Multi-Terrain Select с настройками Mud, Dirt и Sand для полного привода.

Первое издание First Edition ограничено 5000 единицами, которые Toyota планирует изготовить в течение первых двух месяцев производства Land Cruiser. В комплект входит передняя защита, багажник на крыше, 18-дюймовые диски с всесезонной резиной, брызговики и кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией.