Volkswagen Touareg оновився зовні та отримав нові опції. Кросовер запропонований у бензинових, дизельних та гібридних версіях потужністю до 462 к. с.

У Німеччині представлено новий Volkswagen Touareg. Флагманський кросовер німецької марки пройшов фейсліфтинг слідом за своїм побратимом Porsche Cayenne і надходить у продаж за ціною від 69 200 євро. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

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Кросовер Volkswagen Touareg 2024 відрізняється, перш за все, зміненою передньою частиною. У авто нові матричні фари, а також збільшені решітка радіатора та повітрозабірник у бампері. Ліхтарі розтягнули на всю ширину кузова, а логотип Volkswagen та передній молдинг між фарами отримали діодне підсвічування. Крім того, пропонують нові колісні диски діаметром від 19 до 22 дюймів.

Салон Volkswagen Touareg 2024 року практично не змінився. Місцями покращено оздоблення, а віртуальну панель приладів та мультимедійну систему модернізовано. Зокрема, з'явилися бездротові Apple CarPlay та Android Auto.

Двигуни Volkswagen Touareg 2024 залишилися колишніми – всі версії моделі оснащені 3,0-літровими V6 з турбонаддувом. Бензиновий двигун розвиває 340 к. с., а турбодизелі – 231 та 286 к. с.

Крім того, презентували гібриди Volkswagen Touareg з 3,0-літровою бензиновою турбошісткою і електромотором. Стандартна модель розвиває 375 к. с., а Touareg R eHybrid — 462 к. с. Підвіску кросовера (як стандартну, так і пневматичну) переналаштували.