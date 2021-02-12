Чеський автовиробник Skoda спільно з тюнінг-ательє ABT випустив «заряджену» 190-сильну версію компактного хетчбека Scala. Усього буде зібрано 500 таких авто.

Skoda Scala Edition S отримала 1,5-літровий чотирициліндровий турбодвигун мотор, який тепер генерує 190 к.с. і 290 Нм крутного моменту. Силовий агрегат працює в зв’язці з 6-швидкісною “механікою”.

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Машина отримала переналаштовану спортивну підвіску, а дорожній просвіт зменшили на 15 мм. Екстер’єр прикрашають 18-дюймові легкосплавні диски від ABT, розширені бічні “спідниці”, а також спойлер на кришці багажника.

На ринку Skoda Scala Edition S дебютує вже наступного тижня. У Німеччині спортивний хетчбек буде пропонуватися за ціною 33 790 євро.