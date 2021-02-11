Представлений перший тизер хетчбека Skoda Fabia четвертого покоління. Прем'єра моделі В-класу запланована на весну, а поки закамуфльовані прототипи моделі проходять тести.

Судячи по зображенню, нова Шкода Фабія збереже гранований стиль, а шпигунські фото дають зрозуміти, що передня частина буде витримана в дусі хетчбека Skoda Scala.

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Відомо, що новачок стане більший і переїде на платформу MQB-A0, яку також використовують SEAT Ibiza і Volkswagen Polo. В лінійці може залишитись і універсал.

Завдяки збільшеним розмірам салон Skoda Fabia 2021 стане просторіше - збільшиться місце як для ніг, так і над головою. Обсяг багажник, за чутками, виросте відразу до 380 л - це рекордний показник для В-класу. Топові варіанти оснащення отримають віртуальну панель приладів. Також очікується розширення переліку систем безпеки.

Нова Skoda Fabia 2021 збереже 1,0-літрові бензинові турбомотори потужністю 95 і 110 л. с. Також будуть доступні 4-циліндрові мотори покоління EVO (150 к.с.) А ось дизельних версій, швидше за все, не буде. Зате цілком можливо, що з'явиться гібрид Шкода Фабія.