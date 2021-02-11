Представлен первый тизер хэтчбека Skoda Fabia четвертого поколения. Премьера модели В-класса запланирована на весну, а пока закамуфлированные прототипы модели проходят тесты.

Судя по изображению, новая “Шкода Фабия” сохранит граненый стиль, а шпионские фото дают понять, что передняя часть будет выдержана в духе хэтчбека Skoda Scala.

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Известно, что новичок станет больше и переедет на платформу MQB-A0, которую также используют SEAT Ibiza и Volkswagen Polo. В линейке может остаться и универсал.

Благодаря увеличенным размерам салон Skoda Fabia 2021 станет просторнее – увеличится место как для ног, так и над головой. Объем багажник, по слухам, вырастет сразу до 380 л – это рекордный показатель для В-класса. Топовые варианты оснащения получат виртуальную панель приборов. Также ожидается расширение перечня систем безопасности.

Новая Skoda Fabia 2021 сохранит 1,0-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 95 и 110 л. с. Также будут доступны 4-цилиндровые моторы поколения EVO (150 л.с.) А вот дизельных версий, скорее всего, не будет. Вполне возможно, что появится гибрид “Шкода Фабия”.