Skoda Fabia нового поколения заметили в процессе дорожных испытаний.

Популярная модель чешского бренда готовится к своему дебюту в новой генерации. Об этом сообщает портал Carscoops.

Читайте также: Новая Skoda Fabia попала в объектив видеокамеры в Чехии

На дорожных тестах заметили прототип Skoda Fabia в спортивном исполнении RS. Напомним, что актуальное поколение выпускается с 2014 года и уже нуждается в замене. Тем более, что конкуренция в этом сегменте в Европе достаточно высока. Поэтому в компании проводят последние испытания опытных образцов в реальных условиях и уже почти без камуфляжа.

Как видно из иллюстраций, автомобиль позаимствует ряд стилистических решений от родственной Octavia и других моделей бренда. Кроме того, в образе новинки будут использоваться элементы дизайна концептуального хэтчбека Vision RS, представленного в 2018 году. Об этом свидетельствует форма светотехники, облицовка радиатора и задней стойки. Кроме того, автомобиль получит оригинальную заднюю светотехнику.

Новая Skoda Fabia будет использовать в своей конструкции модульную платформу MQB A0 концерна VAG, которая предлагает широкий ассортимент бензиновых и дизельных двигателей, а также различные варианты трансмиссии. Кроме хэтчбека, компания намерена продолжить выпуск версии с кузовом универсал, который имеет хороший спрос в ряде европейских стран.