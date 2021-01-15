Хэтчбек поступит в продажу уже в этом году, а универсал Combi появится в следующем или 2023 году.

Прототип Skoda Fabia следующего поколения сняли на видео на чешской дороге. Едва замаскированный хэтчбек находится на последней стадии тестов перед дебютом, который ожидается в марте.

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Новое поколение Skoda Fabia по-прежнему будет делить платформу с одноклассниками из концерна Volkswagen-Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1 Sportback. Вместе с шасси MQB-A0 чешской модели достанутся общие для всех брендов технологии и силовые агрегаты. Ожидается, что чешский супермини будет доступен исключительно с трехцилиндровыми моторами, причем без электрических усилителей.

Точное время премьеры новой Skoda Fabia пока неизвестно, однако, по неофициальной информации, это важное для чешского бренда событие может произойти уже в марте.