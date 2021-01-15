Хетчбек надійде у продаж вже цього року, а універсал Combi з'явиться у наступному або 2023 році.

Прототип Skoda Fabia наступного покоління зняли на відео на чеській дорозі. Ледве замаскований хетчбек знаходиться на останній стадії тестів, перед дебютом, який очікується в березні.

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Нове покоління Skoda Fabia, як і раніше, ділитиме платформу з однокласниками з концерну Volkswagen – Volkswagen Polo, Seat Ibiza та Audi A1 Sportback. Разом із шасі MQB-A0, чеській моделі дістануться спільні для усіх брендів технології та силові агрегати. Очікується, що чеський суперміні буде доступний виключно з трициліндровими моторами, причому без електричних посилювачів.

Точний час прем'єри нової Skoda Fabia поки невідомий, однак за неофіційною інформацією, ця важлива для чеського бренду подія може відбутися вже в березні.