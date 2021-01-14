Живі фотографії демонструють китайську версію моделі, відмінну від глобальної.

Кросовер для китайського ринку носить ім’я Kia Sportage Ace. Паркетник виріс у габаритах, має свіжий дизайн, а також отримає потужний турбомотор. Серійний Sportage Ace став першою моделлю марки з новим логотипом Kia.

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Раніше в Китаї були присутні два покоління Sportage одночасно: модель третього покоління та і актуальний глобальний кросовер, що продається і в Україні. Перший носив назву Sportage R і саме його призначений замінити новий паркетник, який тепер позначається Ace замість R. Він побудований на базі попередника. А модель четвертого покоління для КНР перейменували в KX5.

Минулої осені на автосалоні в Гуанчжоу Kia показала передсерійний концепт Sportage Ace у виконанні GT Line. Тепер же фото з китайського міністерства промисловості показують вигляд стандартного товарного кросовера.

Довжина Sportage Ace дорівнює 4530 міліметрів, що на 70 більше, ніж у попередника. Висота – 1670 або 1700 міліметрів, залежно від наявності рейлінгів. Ширина і колісна база – такі ж, як у попередника, 1850 і 2640 міліметрів, відповідно.

Зображення інтер'єру не доступні. Відомо, що Sportage Ace матиме адаптивний круїз-контроль і комплекс систем безпеки Drive Wise.

Двигун в документах сертифікаційного органу поки заявлений один – 2-літровий бензиновий атмосферник потужністю 160 кінських сил. Раніше для Sportage Ace також був анонсований півторалітровий турбомотор з віддачею у 200 сил.

У продаж паркетник з новим дизайном надійде в травні поточного року, випуск налагодять на місцевому заводі СП Kia і Dongfeng, який випускає попередника. Швидше за все, кросовер так і залишиться китайським ексклюзивом. Тим часом, Kia готує дебют глобального Sportage нового покоління.

Фото: серійний Sportage Ace та його передсерійний концепт / kolesa, twgreatdaily