Новий кросовер призначений лише для китайського ринку.

Пандемія коронавірусу скасувала більшість найбільших автомобільних подій у всьому світі, але автосалон у Гуанчжоу є одним з небагатьох, що вижили. На даний момент подія в самому розпалі, і це місце, де Kia представила кросовер, який називається Sportage Ace. Це не модель наступного покоління, яка наступного року прямує до Європи та США, а кросовер лише для Китаю.

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Хоча KX5, що продається в Народній Республіці, є китайською версією міжнародного Sportage, новинка під назвою Sportage Ace насправді є іншим автомобілем. Він базується на Hyundai ix35. На автосалоні у Гуанчжоу кросовер представлений у виконанні GT Line. Автомобіль отримав масивну решітку радіатора, що зливається з фарами у тому ж ключі, що й у нового Hyundai Tucson.

Задні ліхтарі виконані в стилі Kia Telluride і Sorento. Помітний псевдодифузор, оточений, здається, штучними наконечниками вихлопу. Помаранчеві акценти, ймовірно, зарезервовані для комплектації GT Line, як і двоколірні легкосплавні колеса з позашляховими шинами.

Інтер’єр Sportage Ace навряд чи сильно відрізнятиметься від Hyundai ix35 в плані архітектури, хоча дизайнери неодмінно попрацювали над матеріалами оздоблення та характерними особливостями.

Що стосується глобальної моделі нового покоління Sportage, то на неї доведеться почекати до квітня 2021 року, коли виробник планує провести офіційну презентацію.