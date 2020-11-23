Новый кроссовер предназначен только для китайского рынка.

Пандемия коронавируса отменила большинство крупнейших автомобильных событий во всем мире, но автосалон в Гуанчжоу является одним из немногих, что выжили. На данный момент событие в самом разгаре, и это место, где Kia представила кроссовер, который называется Sportage Ace. Это не модель следующего поколения, которая в следующем году направляется в Европу и США, а кроссовер только для Китая.

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Хотя KX5, продаваемый в Народной Республике, является китайской версией международного Sportage, новинка под названием Sportage Ace на самом деле является другим автомобилем. Он базируется на Hyundai ix35. На автосалоне в Гуанчжоу кроссовер представлен в исполнении GT Line. Автомобиль получил массивную решетку радиатора, сливающуюся с фарами в том же ключе, что и у нового Hyundai Tucson.

Задние фонари выполнены в стиле Kia Telluride и Sorento. Заметный псевдодиффузор, окруженный, кажется, искусственными наконечниками выхлопа. Оранжевые акценты, вероятно, зарезервированы для комплектации GT Line, как и двухцветные легкосплавные колеса с внедорожными шинами.

Интерьер Sportage Ace вряд ли сильно будет отличаться от Hyundai ix35 в плане архитектуры, хотя дизайнеры непременно поработали над материалами отделки и характерными особенностями.

Что касается глобальной модели нового поколения Sportage, то ее придется подождать до апреля 2021 года, когда производитель планирует провести официальную презентацию.