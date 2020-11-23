Буклет Nissan с официальными снимками новинки слили в Сеть до премьеры.

Вместе со снимками была раскрыта и стоимость нового поколения Nissan Note в Японии.

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Японские журналисты обнародовали изображение Nissan Note третьего поколения, официальный дебют которого запланирован на 24 ноября.

После смены поколений Nissan Note станет еще больше похожим на обычный хэтчбек, хотя модель первой генерации ценили за двухобъемный кузов, как у микровэна. Дизайн новинки демонстрирует более длинный капот, узкие передние фары, задние фонари с черными глянцевыми контурами и перепонкой между ними.

На снимках изображена, скорее всего, топовая полноприводная версия Note с полностью светодиодной оптикой и двухцветным окрасом кузова. Снимки также подтверждают, что новый Note сохранит трехмоторную гибридную установку E-Power, в которой ДВС выполняет роль генератор – на это намекают задний бампер без выхлопных патрубков и аэродинамические колесные диски.

Фото: Nissan Note третьего поколения / twitter.com/ps_tk85

Nissan Note нового поколения будет иметь принципиально новый салон. Приборная панель будет полностью цифровой, на цифровом 7-дюймовом дисплее, информационно-развлекательный комплекс будет иметь больший, 9-дюймовый экран, а круглый блок климата уступит место более традиционной консоли с регулировочными шайбами. Джойстик выбора режимов движения расположится на “воздушном” центральном тоннеле. Общая архитектура интерьера Note напомнит электрокроссовер Aryia.

Уже известно, что старт продаж третьего поколения Nissan Note в Японии назначен на декабрь, цены начинаются с 2 186 800 иен – 597 414 гривен или около 21 тысячи долларов.