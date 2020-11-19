Автопроизводитель представил концепт с эффектной стилистикой, обещая сохранить почти все для конвейерного варианта кроссовера.

Индийское подразделение Renault представило концепт Kiger, который “со временем выйдет и на другие рынки”, кроме Индийского. Новинка станет четвертым кроссовером марки на индийском рынке, после Kwid, Duster и Triber.

Также интересно: Тест-драйв: казацкими тропами на Renault Arkana

Kiger выглядит, как полноценный кроссовер: дорожный просвет составляет 210 миллиметров, установлены 19-дюймовые диски, массивные защитные накладки по кругу и багажник необычной формы на крыше. Производитель обещает перенести большинство стилистических особенностей (буквально 80%) предсерийного концепта на конвейерную модель, в том числе раздвоенный спойлер на пятой двери и зеленые поворотники.

По длине Renault Kiger не превышает четырех метров, чтобы вписываться в льготные нормативы индийского авторынка. Кузов шоу-кара окрашен в уникальный цвет Aurora Borealis( северное сияние), который меняет оттенок в зависимости от угла обзора.

В основе новинки лежит платформа CMF-A +, на которой также построен Nissan Magnite. С ним же Kiger делит и моторы: новинку предложат с 1-литровым “атмосферником” мощностью 72 л. с. В паре с пятиступенчатой механикой, а также трехцилиндровый турбомотор на 95 сил. Более мощный мотор можно будет сочетать с механической коробкой передач или вариатором. Привод у Kiger – только передний.

Подробные характеристики и стоимость новинки будут объявлены после презентации серийной модели, однако ожидается, что по цене Kiger будет близок к Nissan Magnite, который в Индии стоит около 530 тысяч рупий – это 7,1 тысяч долларов или 201 тысяча гривен.

Фото: Renault Kiger / Renault