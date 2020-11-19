Автовиробник представив концепт з ефектною стилістикою, обіцяючи зберегти майже все для конвеєрного варіанта кросовера.

Індійський підрозділ Renault представив концепт Kiger, котрий “з часом вийде і на інші ринки”, крім індійського. Новинка стане четвертим кросовером марки на індійському ринку, після Kwid, Duster та Triber.

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Kiger виглядає, як повноцінний кросовер: дорожній просвіт становить 210 міліметрів, встановлені 19-дюймові диски, масивні захисні накладки по колу і багажник незвичної форми на даху. Виробник обіцяє перенести більшість стилістичних особливостей (буквально 80%) передсерійного концепта на конвеєрну модель, в тому числі роздвоєний спойлер на п'ятій двері та зелені поворотники.

За довжиною Renault Kiger не перевищує чотирьох метрів, аби вписуватись у пільгові нормативи індійського авторинку. Кузов шоу-кара пофарбований в унікальний колір Aurora Borealis (північне сяйво), який змінює відтінок залежно від кута огляду.

В основі новинки лежить платформа CMF-A +, на якій також побудований Nissan Magnite. З ним же Kiger ділить і мотори: новинку запропонують з 1-літровим “атмосферником” потужністю 72 к.с. в парі з п'ятиступінчастою механікою, а також трициліндровий турбомотор на 95 сил. Потужніший мотор можна буде поєднувати з механічною коробкою передач або варіатором. Привід у Kiger – тільки передній.

Детальні характеристики та вартість новинки будуть оголошені, після презентації серійної моделі, однак очікується, що за ціною Kiger буде близький до Nissan Magnite, який в Індії коштує близько в 530 тисяч рупій – це 7,1 тисяч доларів або 201 тисяча гривень.

Фото: Renault Kiger / Renault