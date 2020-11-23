Буклет Nissan з офіційними знімками новинки злили в Мережу до прем'єри.

Разом зі знімками, була розкрита і вартість нового покоління Nissan Note у Японії.

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Японські журналісти оприлюднили зображення Nissan Note третього покоління, офіційний дебют якого запланований на 24 листопада.

Після зміни поколінь Nissan Note стане ще більше схожим на звичайний хетчбек, хоча модель першої генерації цінували за двохоб'ємний кузов, як у мікровена. Дизайн новинки демонструє довший капот, вужчі передні фари, задні ліхтарі з чорними глянсовими контурами та перетинкою між ними.

На знімках зображена, скоріш за все, топова повнопривідна версія Note з повністю світлодіодним оптикою і двоколірним забарвленням кузова. Знімки також підтверджують, що новий Note збереже тримоторну гібридну установку E-Power, в якій ДВЗ виконує роль генератор – на це натякають задній бампер без вихлопних патрубків та аеродинамічні колісні диски.

Фото: Nissan Note третього покоління / twitter.com/ps_tk85

Nissan Note нового покоління матиме принципово новий салон. Панель приладів буде повністю цифровою, на цифровому 7-дюймовому дисплеї, інформаційно-розважальний комплекс матиме більший, 9-дюймовий екран, а круглий блок клімату поступиться місцем більш традиційній консолі з регулювальними шайбами. Джойстик вибору режимів руху розташується на “повітряному” центральному тунелі. Загальна архітектура інтер'єру Note нагадає про електрокроссовер Aryia.

Вже відомо, що старт продажів третього покоління Nissan Note у Японії призначено на грудень, ціни починаються з 2 186 800 ієн – 597 414 гривень або близько 21 тисячі доларів.