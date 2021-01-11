В кінці 2021 року на ринку дебютує кросовер Kia Sportage п’ятого покоління. Порівняно з моделями минулих версій, новинка отримає більш спортивний і агресивний зовнішній вигляд.

Так, у нового Kia Sportage значно підвищиться чіткість граней, за рахунок цього передня частина кузова стане візуально гострішою. Ґрати радіатора стануть трохи більшими, а головна оптика більш виразною.

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У салоні з’явиться сучасна інформаційно-розважальна система і найновіші системи допомоги водієві. Кросовер отримає бензинові, дизельні, гібридні і plug-in-hybrid агрегати. А ось суто електричну силову установку новий Sportage, ймовірно, не отримає.