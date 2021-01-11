В конце 2021 года на рынке дебютирует кроссовер Kia Sportage пятого поколения. По сравнению с моделями прошлых версий, новинка получит более спортивный и агрессивный внешний вид.

Так, у нового Kia Sportage значительно повысится четкость граней, за счет этого передняя часть кузова станет визуально острее. Решетки радиатора станут немного крупнее, а головная оптика более выразительной.

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В салоне появится современная информационно-развлекательная система и новейшие системы помощи водителю. Кроссовер получит бензиновые, дизельные, гибридные и plug-in-hybrid агрегаты. А вот чисто электрическую силовую установку новый Sportage, вероятно, не получит.