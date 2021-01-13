Крос-хетч надійде у продаж в першому кварталі цього року і продаватиметься під брендом Ioniq, без назви Hyundai.

Ioniq 5 стане серійним втіленням концепту Hyundai 45, причому майже без змін.

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“П'ятірка” побудовано на платформі E-GMP (Electric-Global Modular Platform), розробленій спеціально для електромобілів наступного покоління. Компакт отримав найбільші колеса в історії електричних моделей бренду – 20дюймові. До того ж, самі колісні диски і колісні арки оптимізовані з точки зору аеродинаміки.

Фото: тізери Ioniq 5 / Hyundai

Також вперше Hyundai використовує на своєму автомобілі капот, що відкривається проти ходу руху і займає всю ширину кузова.



Ioniq 5 зможе не тільки споживати енергію з мережі, а й віддавати її для живлення зовнішніх пристроїв. Електрокап буде підтримувати підключення до високошвидкісних зарядних терміналів, від яких зможе отримати додаткові 100 кілометрів ходу за 5 хвилин зарядки.



Ключові характеристики електрокара вже відомі. Щоправда, лише для версії Ioniq 5 First Edition, яка може відрізнятись від “рядових” моделей. Початкові Ioniq 5 отримають два електромотори, по одному на кожній осі, з сукупною продуктивністю у 313 кінських сил. Вони живитимуться від блоку батарей на 58 кіловат-годин, що працює під напругою 800 вольт. З такою силовою установкою електрокар зможе долати на одному заряді 480 кілометрів (WLTP) і розганятися з місця до першої сотні за 5,2 секунди.



Також відомо що топове виконання Ioniq 5 матиме акумулятор на 73 кіловат-години, який забезпечить йому пробіг у 550 кілометрів на одному заряді.