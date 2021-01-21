Skoda Fabia нового покоління помітили у процесі дорожніх випробувань.

Популярна модель чеського бренду готується до свого дебюту у новій генерації. Про це повідомляє портал Carscoops.

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На дорожніх тестах помітили прототип Skoda Fabia у спортивному виконанні RS. Нагадаємо, що актуальне покоління випускається з 2014 року і вже потребує заміни. Тим більше, що конкуренція у цьому сегменті у Європі досить висока. Тому у компанії проводять останні випробування дослідних зразків в реальних умовах та вже майже без камуфляжу.

Як видно з ілюстрацій, автомобіль запозичить низку стилістичних рішень від спорідненої Octavia та інших моделей бренду. Крім того, в образі новинки будуть використовуватися елементи дизайну концептуального хетчбека Vision RS, представленого у 2018 році. Про це свідчить форма світлотехніки, облицювання радіатора та задньої стійки. Крім того, автомобіль отримає оригінальну задню світлотехніку.

Нова Skoda Fabia буде використовувати у своїй конструкції модульну платформу MQB A0 концерну VAG, яка пропонує широкий асортимент бензинових та дизельних двигунів, а також різноманітні варіанти трансмісії. Крім хетчбека, компанія має намір продовжити випуск версії з кузовом універсал, який має хороший попит у низці європейських країн.