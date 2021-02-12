Чешский автопроизводитель Skoda совместно с тюнинг-ателье ABT выпустил "заряженную" 190-сильную версию компактного хэтчбека Scala. Всего будет собрано 500 таких автомобилей.

Skoda Scala Edition S получила 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мотор, который теперь генерирует 190 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в связке с 6-скоростной “механикой”.

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Машина получила перенастроенную спортивную подвеску, а дорожный просвет уменьшили на 15 мм. Экстерьер украшают 18-дюймовые легкосплавные диски от ABT, расширенные боковые "юбки", а также спойлер на крышке багажника.

На рынке Skoda Scala Edition S дебютирует на следующей неделе. В Германии спортивный хэтчбек будет предлагаться по цене 33 790 евро.