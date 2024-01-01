ОККО починає виробництво біоетанолу

Група компаній ОККО планує повноцінно запустити біоетаноловий завод у ІІІ кварталі 2026 року. Про це гендиректор холдингу Василь Даниляк повідомив під час конференції We build Ukraine, пише enkorr.ua.

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"Цього року збираємося повністю здати елеваторну, складську групу, матимемо можливість приймати кукурудзу з нашого кластера. У ІІІ кварталі 2026 року плануємо повноцінно запустити завод", – цитує Даниляка "Інтерфакс-Україна".

З його слів, загальні інвестиції в завод протягом 2024-2026 років становлять 110 млн євро, з яких 35 млн євро – власний внесок групи, 75 млн євро – боргове фінансування. З нього 60 млн євро надав Європейський банк реконструкції та розвитку строком на дев'ять років, ще 15 млн євро – "Райфайзен Банк Україна" строком на сім років.

Даниляк розповів, що річна потужність заводу з виробництва біоетанолу, потреба в якому зростає з обов’язковим додаванням 5% цього спирту в моторні бензини з 1 травня, становить 83 тис. тонн.

Крім того, завод вироблятиме 70 тис. тонн кормів для тваринництва і перероблятиме 270 тис. тонн кукурудзи.

Нагадаємо, з 1 травня 2025 року в Україні розпочне діяти норма закону №3769-IX, згідно з якою виробники, імпортери й роздрібні реалізатори палива мають дотримуватися 5% нормативної частки біокомпонентів у відпускних обсягах бензинів.