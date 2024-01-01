ОККО начинает производство биоэтанола

Группа компаний ОККО планирует полноценно запустить биоэтаноловый завод в III квартале 2026 года. Об этом гендиректор холдинга Василий Даниляк сообщил во время конференции We build Ukraine, пишет enkorr.ua.

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"В этом году собираемся полностью сдать элеваторную, складскую группу, будем иметь возможность принимать кукурузу из нашего кластера. В III квартале 2026 года планируем полноценно запустить завод", – цитирует Даниляка "Интерфакс-Украина".

По его словам, общие инвестиции в завод в течение 2024-2026 годов составляют 110 млн евро, из которых 35 млн евро – собственный вклад группы, 75 млн евро – долговое финансирование. Из него 60 млн евро предоставил Европейский банк реконструкции и развития сроком на девять лет, еще 15 млн евро – "Райфайзен Банк Украина" сроком на семь лет.

Даниляк рассказал, что годовая мощность завода по производству биоэтанола, потребность в котором растет с обязательным добавлением 5% этого спирта в моторные бензины с 1 мая, составляет 83 тыс. тонн.

Кроме того, завод будет производить 70 тыс. тонн кормов для животноводства и перерабатывать 270 тыс. тонн кукурузы.

Напомним, с 1 мая 2025 года в Украине начнет действовать норма закона №3769-IX, согласно которой производители, импортеры и розничные реализаторы топлива должны придерживаться 5% нормативной доли биокомпонентов в отпускных объемах бензинов.