ОККО викупила мережу зарядних станцій ТОКА

Ця угода розширить спектр діяльності ОККО, хоча невідомо, чи збережеться співправця ТОКА з конкурентами на ринку автозаправок.

6 лютого Антимонопольний комітет України надав дозвіл АТ «Концерн Галнафтогаз» на набуття контролю над ТОВ «Перша Національна Мережа Електрозаправних Комплексів “ТОКА” шляхом набуття у власність частки в статутному капіталі “ТОКА”, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

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“Придбання частки компанії ТОКА – це інвестиція у розвиток ринку електрозарядок в Україні, яка відповідає нашій стратегії підтримки інфраструктури для електромобілів. Ми не плануємо втручатися в операційне управління компанією ТОКА – вона й надалі працюватиме самостійно”, – сказав у коментарі enkorr Василь Дмитрів, віцепрезидент з маркетингу компанії ОККО.

З його слів, зростання кількості електромобілів в Україні (за 2024 рік автопарк електромобілів збільшився на 38% порівняно з 2023 роком) підтверджує, що інфраструктура зарядних станцій потребує подальшого розвитку, тож мережа АЗК планує активно розвивати якісний сервіс для власників електромобілів, яких в Україні вже понад 135 тис..

Як зазначає Василь Дмитрів, ОККО вже багато років розвиває інфраструктуру електрозарядок на АЗК. На сьогодні у мережі на двох потокових трасах – “Київ-Одеса” і “Київ-Львів-Чоп”, а також на в’їздах і виїздах із Києва у бік Полтави й Харкова та у великих містах уже працює 39 Ultra Fast Chargers на 22 АЗК.

“У січні встановили ще три нові швидкісні зарядки, а торік – сім на чотирьох АЗК. Загалом зарядками для електромобілів різної потужності та з різними типами портів уже оснащено 49 АЗК нашої мережі, – додає він. – Електрозарядний сервіс (зокрема у партнерстві з ТОКА) ми розвиваємо з 2019 року, а перший чарджер у нашій мережі з’явився ще 2014 року. В рамках співпраці ТОКА забезпечує сервісне обслуговування зарядних станцій і процесинг – оплату за зарядку водії здійснюють через мобільний застосунок ТОКА NETWORK”.