ОККО выкупила сеть зарядных станций ТОКА

Это соглашение расширит спектр деятельности ОККО, хотя неизвестно, сохранится ли сотрудничество ТОКА с конкурентами на рынке автозаправок.

6 февраля Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение АО "Концерн Галнафтогаз" на приобретение контроля над ООО "Первая Национальная Сеть Электрозаправочных Комплексов “ТОКА” путем приобретения в собственность доли в уставном капитале “ТОКА”, что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества.

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“Приобретение доли компании ТОКА – это инвестиция в развитие рынка электрозарядок в Украине, которая соответствует нашей стратегии поддержки инфраструктуры для электромобилей. Мы не планируем вмешиваться в операционное управление компанией ТОКА – она и в дальнейшем будет работать самостоятельно”, – сказал в комментарии enkorr Василий Дмитрив, вице-президент по маркетингу компании ОККО.

По его словам, рост количества электромобилей в Украине (за 2024 автопарк электромобилей увеличился на 38% по сравнению с 2023 годом) подтверждает, что инфраструктура зарядных станций требует дальнейшего развития, поэтому сеть АЗК планирует активно развивать качественный сервис для владельцев электромобилей, которых в Украине уже более 135 тыс.

Как отмечает Василий Дмитрив, ОККО уже много лет развивает инфраструктуру электрозарядок на АЗК. На сегодня в сети на двух потоковых трассах – “Киев-Одесса” и “Киев-Львов-Чоп”, а также на въездах и выездах из Киева в сторону Полтавы и Харькова и в крупных городах уже работает 39 Ultra Fast Chargers на 22 АЗК.

“В январе установили еще три новые скоростные зарядки, а в прошлом году – семь на четырех АЗК. В общем зарядками для электромобилей различной мощности и с различными типами портов уже оснащено 49 АЗК нашей сети, – добавляет он. – Электрозарядный сервис (в частности в партнерстве с ТОКА) мы развиваем с 2019 года, а первый чарджер в нашей сети появился еще в 2014 году. В рамках сотрудничества ТОКА обеспечивает сервисное обслуживание зарядных станций и процессинг – оплату за зарядку водители осуществляют через мобильное приложение ТОКА NETWORK”.