Какие цены на электрозаправках Украины: мониторинг в январе

Средняя цена киловатт-часа полученной через АС порт сейчас составляет (округленно) 14 грн (без изменений), через DC порт - 17 грн (+0,3 грн), утверждают в Институте исследований авторынка.

По сравнению с предыдущим месяцем цена за киловатт-час в основном выросла, от 50 копеек до 2 гривен у отдельных поставщиков этой услуги. Однако есть и снижение цен - те же 2 гривны сбросил один из операторов на "медленную" зарядку, еще один отнял гривну от предыдущего тарифа за АС-соединение.

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Здесь собрана информация из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЭЗС в Украине. В зависимости от локации могут случаться меньшие или большие тарифы - это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЭЗС. Также на некоторые станции распространяется тариф "за простой" - когда авто подключено, но зарядка не происходит.

Цены на ЭЗС, январь 2025 г. Инфографика ИДА

Эта информация предоставлена со справочной целью - это не рейтинг операторов ЭЗС, а лишь ориентир для тех, кто владеет, или планирует приобрести электромобиль.