Які ціни на електрозаправках України: моніторинг у січні

Середня ціна кіловат-години отриманої через АС порт зараз складає (округлено) 14 грн (без змін), через DC порт — 17 грн (+0,3 грн), стверджують в Інституті досліджень авторинку.

У порівнянні з попереднім місяцем ціна за кіловат-годину здебільшого зросла, від 50 копійок до 2 гривень в окремих надавачів цієї послуги. Проте є й зниження цін — ті ж 2 гривні скинув один з операторів на «повільне» заряджання, ще один відняв гривню від попереднього тарифу за АС-з’єднання.

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Тут зібрана інформація з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні. Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС. Також на деякі станції розповсюджується тариф «за простій» — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається.

Ціни на ЕЗС, січень 2025 р. Інфографіка ІДА

Ця інформація надана з довідковою метою — це не рейтинг операторів ЕЗС, а лише орієнтир для тих, хто має, або планує придбати електромобіль.