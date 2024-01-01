Електромобіль з зарядкою від сонця надійде в продаж до кінця року: відео

Довгоочікувана передсерійна прем’єра засвідчила не тільки реально робочий і вже готовий до серійного виробництва автомобіль, але й дала зрозуміти, що постачання в торгову мережу цієї диво-машини розпочнеться до кінця нинішнього року. Про це йдеться в інформаційному повідомленні bauaelectric.com.

Двомісний автомобіль має таку саму базову краплеподібну конструкцію, що й у версії з ДВЗ. Однак на відміну від так і не побаченого у масовому виробництві попередника, футуристичний електромобіль з сонячними панелями та батареями має кращу перспективу.

Читайте також Створено електромобіль, який не обов’язково заряджати в електромережі

Робочий зразок вже пройшов випробування в аеродинамічній трубі, де показав гарні результати. Розробники стверджують, що це один із найнижчих транспортних засобів з вуглецевим корпусом.

Гнучкі сонячні панелі покривають капот автомобіля, приладову панель, дах і люк. В Aptera стверджують, що вони можуть генерувати до 40 миль/64,3 км вільного водіння на день, живлячись сонячним світлом. У сонячній географічній зоні це дасть власникам такого транспорту понад 10 000 миль/16 093 км пробігу на сонячній енергії, загальною вартістю в 0 центів.

Гнучкі сонячні панелі обліпили всю поверхню кузова, окрім боків, дна та колісних крил. Фото: сайт bauaelectric.com

У сонячний зимовий день у Лас-Вегасі, як це було для відкриття виставки, сонячні панелі та батареї працювали досить добре. Однак вони були б ще більш результативними, якби не сезон – за тривалістю зимові дні надто короткі.

Читайте також Сонячні батареї замінили транспортному засобу дизельний двигун: як це працює

Раніше Aptera говорив, що транспортний засіб матиме кілька варіантів батареї, з акумуляторами на 250, 400 і навіть 1000 миль пробігу, тобто 402, 643 і 1600 кілометрів відповідно. Однак нині виробник відмовився від розмов про свою попередню ціль у 1000 миль, зосередившись на 400-мильному пакеті, 45 кВт-год, який буде включено у випуск компанії для стартового автомобіля вартістю 40 000 доларів.

Aptera каже, що отримав на свого новачка вже 50 000 бронювань, що свідчить про інтерес до сонячного малюка.