Сонячні батареї замінили транспортному засобу дизельний двигун: як це працює

Рішення з 12 "соларами" на даху засноване в основному на сонячній енергії. Перші розрахунки показують, що воно буде набагато дешевшим в експлуатації, ніж звичайний дизельний агрегат. На це з посиланням на розробників вказує часопис coldchainfederation.org.uk.

Система під назвою Sunswap Endurance базується на новому дизайні електричної холодильної установки. Вона повністю позбавлена двигуна внутрішнього згоряння, але має модульну батарею для електродвигуна. Іншим елементом є фотоелектричні панелі, розміщені на даху – їх дванадцять штук і вони покривають площу даху по всій довжині причепа.

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Компанія доповнила це власним модулем керування, який базується на низькій напрузі (400 В) для більшої надійності. Вищевказане рішення було встановлено у причепі Chereau, обладнаному покращеними ізоляційними панелями з пінопласту HFO.

AdBlue PureDrive - це рідина для зменшення кількості забрудненого повітря дизельним двигуном. Сертифікована Німецькою асоціацією автопромисловості (Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA), вона доступна на АЗК WOG. Рекламна інформація

Рефрижераторний автомобіль передали лізинговій компанії TIP, яка доставила електричний холодильник одному зі своїх клієнтів, великій компанії з британської харчової промисловості. Там напрівпричеп проходитиме 12-місячне тестування.

Сам Sunswap припускає, що фотоелектричні панелі зможуть забезпечувати електроенергією приблизно 80 відсотків робочого часу генератора. Враховуючи британські погодні умови, це був би дійсно чудовий результат.

Решта 20 відсотків буде отримано від заряджання батареї від зовнішнього джерела живлення, наприклад зарядного пристрою, розміщеного на базі. В результаті витрати на охолодження будуть на 80-90 відсотків нижчими, ніж при використанні генератора з двигуном внутрішнього згоряння.

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Sunswap стверджує, що повний заряд акумуляторів підтримуватиме температуру протягом 24 годин для замороженого завантаження, протягом 48 годин для багатотемпературного завантаження з безперервним охолодженням або протягом 2-3 місяців для охолодженого завантаження в економному режимі.