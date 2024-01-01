Солнечные батареи заменили транспортному средству дизельный двигатель: как это работает

Решение с 12 “соларами” на крыше основано в основном на солнечной энергии. Первые расчеты показывают, что оно будет намного дешевле в эксплуатации, чем обычный дизельный агрегат. На это со ссылкой на разработчиков указывает журнал coldchainfederation.org.uk.

Система под названием Sunswap Endurance базируется на новом дизайне электрической холодильной установки. Она полностью лишена двигателя внутреннего сгорания, но имеет модульную батарею для электродвигателя. Другим элементом являются фотоэлектрические панели, размещены на крыше – их двенадцать штук и они покрывают площадь крыши по всей длине прицепа.

Читайте также "Солнечные деревья" должны стать зарядными станциями для электромобилей

Компания дополнила это собственным модулем управления, который базируется на низком напряжении (400 В) для большей надежности. Вышеуказанное решение было установлено в прицепе Chereau, оборудованном улучшенными изоляционными панелями из пенопласта HFO.

AdBlue PureDrive - это жидкость для уменьшения количества загрязненного воздуха дизельным двигателем. Сертифицирована Немецкой ассоциацией автопромышленности (Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA), она доступна на АЗК WOG. Рекламная информация

Рефрижераторный автомобиль передали лизинговой компании TIP, которая доставила электрический холодильник одному из своих клиентов, крупной компании из британской пищевой промышленности. Там полуприцеп будет проходить 12-месячное тестирование.

Сам Sunswap предполагает, что фотоэлектрические панели смогут обеспечивать электроэнергией примерно 80 процентов рабочего времени генератора. Учитывая британские погодные условия, это был бы действительно замечательный результат.

Остальные 20 процентов будет получено от зарядки батареи от внешнего источника питания, например зарядного устройства, размещенного на базе. В результате затраты на охлаждение будут на 80-90 процентов ниже, чем при использовании генератора с двигателем внутреннего сгорания.

Читайте также Трехколесный солнечный электромобиль Aptera вывели на рынок

Sunswap утверждает, что полный заряд аккумуляторов будет поддерживать температуру в течение 24 часов для замороженной загрузки, в течение 48 часов для многотемпературной загрузки с непрерывным охлаждением или в течение 2-3 месяцев для охлажденной загрузки в экономном режиме.