Стартап Aptera заявляє, що її автомобіль проїде 640 км на повній батареї та ніколи не потребуватиме зарядки.

Стартап електромобілів Aptera опублікував нові подробиці про свою дебютну модель на сонячних батареях. Aptera Launch Edition матиме запас ходу у 640 км (400 миль) і зможе долати 64 км на день за допомогою вбудованих сонячних батарей, стверджують у компанії.

Також цікаво перший серійний автомобіль з сонячними батареями вже випускають

Проєкт потребує додаткового фінансування, але компанія планує розпочати виробництво у 2023 році.

Aptera використовує відмінний від інших стартапів підхід до створення електромобілів – місія Aptera зосереджена навколо ефективності. Результат не схожий ні на що інше: ультрааеродинамічний, надлегкий триколісний автомобіль із сонячними батареями, які перетворюють сонячні промені на енергію руху.

Aptera вперше оприлюднила загальну концепцію та попередній дизайн ще у 2020 році. Нещодавно вона розкрила ключові деталі своєї першої серійної моделі під час віртуального заходу.

Всі 5000 автомобілів Launch Edition Aptera будуть ідентичними, щоб оптимізувати виробництво та зменшити складність. Автомобіль розрахований на запас ходу 640 км і матиме повний привід за допомогою трьох двигунів, інтегрованих у колеса. За словами Aptera, він розганяється до 96 км/год за чотири секунди, а максималка становить 162 км/год.

Launch Edition буде оснащено сонячними панелями потужністю 700 Вт на капоті, даху та задній частині. Цього має бути достатньо, щоб забезпечити 64 км проїзду на сонячних батареях на день в ідеальних умовах. Майбутні моделі пропонуватимуть варіант із меншою кількістю панелей.

Власники Aptera також можуть заряджати електромобіль, підключивши до розетки. Автомобілі Aptera Launch Edition будуть оснащені зарядним портом стандарту Tesla, але не зможуть підключатися до станцій швидкої зарядки постійного струму.

За оцінками Aptera, вони зможуть збільшити запас ходу до 92 км, якщо їх підключити до зарядного пристрою рівня 2 (швидкі зарядні пристрої, такі як Tesla Superchargers, мають рівень 3).

Усередині автомобіль матиме два сидіння, напівкругле рульове колесо та великий сенсорний екран, на якому розміщено більшість налаштувань та функцій. Дзеркала заднього виду та бічні дзеркала цифрові. Великий люк відкриває 906 л вантажного простору, що більш ніж удвічі більше багажника Honda Civic.

Одна деталь, яка досі залишається загадкою щодо Launch Edition: ціна. В Aptera сказали, що не знають, скільки коштуватиме авто, допоки не наблизиться до виробництва.

Керівництво Aptera заявило, що їм потрібні додаткові 50 мільйонів доларів, щоб розпочати виробництво, на додаток до 85 мільйонів доларів, які вони вже зібрали. Компанія планує розпочати виробництво до кінця 2023 року, але, як показали труднощі інших стартапів електромобілів, створення нових автомобілів з нуля – це не маленький подвиг.