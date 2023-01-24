Стартап Aptera заявляет, что ее автомобиль проедет 640 км на полной батарее и не будет нуждаться в зарядке.

Стартап электромобилей Aptera опубликовал новые подробности о своей дебютной модели на солнечных батареях. Aptera Launch Edition будет запас хода в 640 км (400 миль) и сможет преодолевать 64 км в день с помощью встроенных солнечных батарей, утверждают в компании.

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Проект нуждается в дополнительном финансировании, но компания планирует начать производство в 2023 году.

Aptera использует отличный от других стартапов подход к созданию электромобилей – миссия Aptera сосредоточена вокруг эффективности. Результат не похож ни на что другое: ультрааэродинамический, сверхлегкий трехколесный автомобиль с солнечными батареями, превращающими солнечные лучи в энергию движения.

Aptera впервые обнародовала общую концепцию и дизайн еще в 2020 году. Недавно она открыла ключевые детали своей первой серийной модели во время виртуального мероприятия.

Все 5000 автомобилей Launch Edition Aptera будут идентичны, чтобы оптимизировать производство и уменьшить сложность. Автомобиль рассчитан на запас хода 640 км и будет иметь полный привод с помощью трех двигателей, интегрированных в колеса. По словам Aptera, он разгоняется до 96 км/ч за четыре секунды, а максималка составляет 162 км/ч.

Launch Edition будет оснащена солнечными панелями мощностью 700 Вт на капоте, крыше и задней части. Этого должно быть достаточно, чтобы обеспечить 64 км проезда на солнечных батареях в день в идеальных условиях. Будущие модели будут предлагать вариант с меньшим количеством панелей.

Владельцы Aptera также могут подзаряжать электромобиль, подключив к розетке. Автомобили Aptera Launch Edition будут снабжены зарядным портом стандарта Tesla, но не смогут подключаться к станциям быстрой зарядки постоянного тока.

По оценкам Aptera, они смогут увеличить запас хода до 92 км, если их подключить к зарядному устройству 2 уровня (быстрые зарядные устройства, такие как Tesla Superchargers, имеют уровень 3).

Внутри автомобиль будет иметь два сиденья, полукруглое рулевое колесо и большой сенсорный экран, на котором размещено большинство настроек и функций. Зеркала заднего вида и боковые цифровые зеркала. Большой люк открывает 906 л грузового пространства, что более чем вдвое больше багажника Honda Civic.

Одна деталь, которая до сих пор остается загадкой по Launch Edition: цена. В Aptera сказали, что не знают, сколько обойдется авто, пока не приблизится к производству.

Руководство Aptera заявило, что им нужны дополнительные 50 миллионов долларов, чтобы начать производство, в дополнение к 85 миллионам долларов, которые они уже собрали. Компания планирует начать производство до конца 2023 года, но, как показали трудности других стартапов электромобилей, создание новых автомобилей с нуля – это не маленький подвиг.