Автомобілі забирають для можливих диверсій.
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про застосування ворогом нової терористичної практики. Почастішали випадки викрадання російськими військовими автомобілів з автосалонів у тимчасово окупованих містах України.
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Вони при цьому можуть бути на номерах реєстрації різних міст України. На цих авто перевдягнені у цивільний одяг диверсанти намагаються проникнути до Києва та Одеси.
У Києві просять звернути особливу увагу на автомобілі Toyota з такими номерами:
- КА3714ЕВ - Rav4
- КА7634НТ - Rav4
- KA1517AT - Rav4
- AA2652XІ- Proace
- КА0914СК - C-HR
- КА0529АО - Prado
- КА9341ЕК - Prado
- КА7925ВС - Hillux
- КА9688АР - Lexus LX450d