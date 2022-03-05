Автомобілі забирають для можливих диверсій.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про застосування ворогом нової терористичної практики. Почастішали випадки викрадання російськими військовими автомобілів з автосалонів у тимчасово окупованих містах України.

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Вони при цьому можуть бути на номерах реєстрації різних міст України. На цих авто перевдягнені у цивільний одяг диверсанти намагаються проникнути до Києва та Одеси.

У Києві просять звернути особливу увагу на автомобілі Toyota з такими номерами:

  • КА3714ЕВ - Rav4
  • КА7634НТ - Rav4
  • KA1517AT - Rav4
  • AA2652XІ- Proace
  • КА0914СК - C-HR
  • КА0529АО - Prado
  • КА9341ЕК - Prado
  • КА7925ВС - Hillux
  • КА9688АР - Lexus LX450d