Автомобілі забирають для можливих диверсій.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про застосування ворогом нової терористичної практики. Почастішали випадки викрадання російськими військовими автомобілів з автосалонів у тимчасово окупованих містах України.

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Вони при цьому можуть бути на номерах реєстрації різних міст України. На цих авто перевдягнені у цивільний одяг диверсанти намагаються проникнути до Києва та Одеси.

У Києві просять звернути особливу увагу на автомобілі Toyota з такими номерами: