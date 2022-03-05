Автомобили отбирают для возможных диверсий.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о применении врагом новой террористической практики. Участились случаи угона российскими военными автомобилей из автосалонов во временно оккупированных городах Украины.

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Они могут быть на номерах регистрации разных городов Украины. На этих авто переодетые в гражданскую одежду диверсанты пытаются проникнуть в Киев и Одессу.

В Киеве просят обратить особое внимание на автомобили Toyota со следующими номерами: