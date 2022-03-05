Автомобили отбирают для возможных диверсий.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о применении врагом новой террористической практики. Участились случаи угона российскими военными автомобилей из автосалонов во временно оккупированных городах Украины.
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Они могут быть на номерах регистрации разных городов Украины. На этих авто переодетые в гражданскую одежду диверсанты пытаются проникнуть в Киев и Одессу.
В Киеве просят обратить особое внимание на автомобили Toyota со следующими номерами:
- КА3714ЕВ - Rav4
- КА7634НТ - Rav4
- KA1517AT - Rav4
- AA2652XІ- Proace
- КА0914СК - C-HR
- КА0529АО - Prado
- КА9341ЕК - Prado
- КА7925ВС - Hillux
- КА9688АР - Lexus LX450d