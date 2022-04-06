Кількість знищених нафтобаз продовжує зростати. Цієї ночі сховища з пальним були знищені на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне", - написав Резниченко.

Він додав, що на щастя, ніхто не постраждав. “Пожежу на заводі щойно загасили. Рятувальники боролися з полум’ям понад 8 годин”, - зазначив Валентин Резніченко.

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