Число уничтоженных нефтебаз продолжает расти. Этой ночью хранилища с горючим были уничтожены на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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“Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор тушат пламя. Там сильный пожар. Горит горючее”, – написал Резниченко.

Он добавил, что, к счастью, никто не пострадал. “Пожар на заводе только что потушили. Спасатели боролись с пламенем более 8 часов”, – отметил Валентин Резниченко.